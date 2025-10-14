DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.279 -0,2%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas22.558 -0,6%Bitcoin96.832 -2,8%Euro1,1605 +0,3%Öl62,25 -1,8%Gold4.132 +0,5%
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target präsentiert sich am Nachmittag stärker

14.10.25 16:08 Uhr
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von Target zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Target legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 87,61 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Target-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 87,61 USD. In der Spitze gewann die Target-Aktie bis auf 87,61 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 86,53 USD. Bisher wurden heute 107.807 Target-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 161,39 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 84,21 Prozent könnte die Target-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.10.2025 (85,37 USD). Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 2,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,56 USD. Im Vorjahr erhielten Target-Aktionäre 4,46 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Target am 20.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,05 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,57 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 25,21 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,45 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Target ein EPS in Höhe von 7,35 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Target Corp.

DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
