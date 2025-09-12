Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Abend im Minus

Target im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Target. Die Target-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 88,93 USD.

Die Target-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 88,93 USD. Die Abwärtsbewegung der Target-Aktie ging bis auf 88,58 USD. Mit einem Wert von 90,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 571.785 Target-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (161,39 USD) erklomm das Papier am 16.10.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 81,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 87,35 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Target-Aktie mit einem Verlust von 1,78 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,56 USD, nach 4,46 USD im Jahr 2025.

Am 20.08.2025 hat Target die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,05 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,57 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25,21 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,32 USD je Target-Aktie belaufen.

