Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target tendiert am Abend nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Target. Die Aktionäre schickten das Papier von Target nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 90,58 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 90,58 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Target-Aktie bei 91,18 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 456.945 Target-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 161,39 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 78,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Target-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2025 bei 85,37 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Target-Aktie.

Nach 4,46 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,56 USD je Target-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Target am 20.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 25,21 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 25,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,35 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

