Vor Fed-Entscheid: DAX schließt tiefer -- US-Börsen leichter -- Microsoft: Dividende steigt -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, thyssenkrupp im Fokus
Kurs der Target

Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target gewinnt am Dienstagabend an Fahrt

16.09.25 20:24 Uhr
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target gewinnt am Dienstagabend an Fahrt

Die Aktie von Target zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Target-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 89,21 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
75,08 EUR -0,48 EUR -0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Target-Aktie konnte um 20:07 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 89,21 USD. Bei 89,76 USD markierte die Target-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 88,87 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 340.352 Target-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2024 markierte das Papier bei 161,39 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Target-Aktie 80,92 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 87,35 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Target-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,46 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,56 USD belaufen.

Am 20.08.2025 hat Target die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Target 2,57 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 25,21 Mrd. USD – eine Minderung von 0,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 25,45 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,32 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

