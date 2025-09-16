Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Nachmittag mit Aufschlag

Target im Fokus

Die Aktie von Target zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Target-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 90,52 USD nach oben.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 90,52 USD zu. Der Kurs der Target-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 90,56 USD zu. Bei 89,94 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Target-Aktie belief sich zuletzt auf 126.795 Aktien.

Am 16.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 161,39 USD an. Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 78,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 87,35 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Target-Aktie derzeit noch 3,50 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,56 USD. Im Vorjahr hatte Target 4,46 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 20.08.2025 lud Target zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte Target 2,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 25,21 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 0,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte Target Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Target im Jahr 2026 7,32 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

