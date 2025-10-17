Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Nachmittag in Grün

Blick auf Target-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Target. Im New York-Handel gewannen die Target-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Im New York-Handel gewannen die Target-Papiere um 15:52 Uhr 0,7 Prozent. Kurzfristig markierte die Target-Aktie bei 90,95 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 90,07 USD. Bisher wurden via New York 136.778 Target-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 158,91 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 75,13 Prozent könnte die Target-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 85,37 USD erreichte der Anteilsschein am 11.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Target-Aktie derzeit noch 5,92 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,56 USD. Im Vorjahr hatte Target 4,46 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Target gewährte am 20.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,05 USD, nach 2,57 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25,21 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte Target Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,35 USD je Aktie in den Target-Büchern.

