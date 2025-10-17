Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Abend ohne große Veränderung

Target im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagabend die Aktie von Target. Die Target-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 90,16 USD.

Die Target-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr bei 90,16 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Target-Aktie bis auf 90,95 USD. Die Target-Aktie gab in der Spitze bis auf 89,84 USD nach. Bei 90,07 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 260.367 Target-Aktien den Besitzer.

Bei 158,91 USD markierte der Titel am 18.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 76,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 85,37 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Target-Aktie 5,31 Prozent sinken.

Target-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,46 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,56 USD aus.

Am 20.08.2025 lud Target zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,05 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,57 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Target mit einem Umsatz von insgesamt 25,21 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,95 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,35 USD je Target-Aktie.

