DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.297 +0,1%Top 10 Crypto14,21 -4,8%Nas22.680 +0,5%Bitcoin91.390 -1,1%Euro1,1670 -0,2%Öl61,29 +0,4%Gold4.227 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen mit leichtem Rebound -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Conti übertrifft Prognosen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, HPE, Meta im Fokus
Top News
Sorgen um US-Kreditmarkt belasten: Kräftige Talfahrt lässt DAX unter 24.000-Punkte-Marke absacken Sorgen um US-Kreditmarkt belasten: Kräftige Talfahrt lässt DAX unter 24.000-Punkte-Marke absacken
TKMS-Aktie kommt: Was Anleger und thyssenkrupp-Aktionäre vor dem Börsengang der Marine-Tochter wissen müssen TKMS-Aktie kommt: Was Anleger und thyssenkrupp-Aktionäre vor dem Börsengang der Marine-Tochter wissen müssen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!
Target im Fokus

Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Abend ohne große Veränderung

17.10.25 20:23 Uhr
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Abend ohne große Veränderung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagabend die Aktie von Target. Die Target-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 90,16 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
76,76 EUR -0,44 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Target-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr bei 90,16 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Target-Aktie bis auf 90,95 USD. Die Target-Aktie gab in der Spitze bis auf 89,84 USD nach. Bei 90,07 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 260.367 Target-Aktien den Besitzer.

Bei 158,91 USD markierte der Titel am 18.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 76,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 85,37 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Target-Aktie 5,31 Prozent sinken.

Target-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,46 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,56 USD aus.

Am 20.08.2025 lud Target zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,05 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,57 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Target mit einem Umsatz von insgesamt 25,21 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,95 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,35 USD je Target-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

Target-Aktie fällt kräftig: Zahlen enttäuschen - Fiddelke übernimmt Chefposten

S&P 500-Titel Target-Aktie: Über diese Dividende können sich Target-Aktionäre freuen

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels fester

In eigener Sache

Übrigens: Target und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Target

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Target

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu Target Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Target Corp.

DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
05.01.2018Target Equal WeightBarclays Capital
12.09.2016Target Market PerformCowen and Company, LLC
19.05.2016Target NeutralMKM Partners
25.02.2016Target NeutralMKM Partners
19.11.2015Target NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.05.2017Target SellGordon Haskett
01.03.2017Target UnderweightBarclays Capital
01.03.2017Target UnderperformWolfe Research
19.05.2016Target UnderweightBarclays Capital
31.03.2016Target UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Target Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen