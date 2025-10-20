Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target tendiert am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Target. Das Papier von Target konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 91,78 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Target-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 91,78 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Target-Aktie bisher bei 91,96 USD. Bei 91,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 84.898 Target-Aktien umgesetzt.

Am 20.11.2024 markierte das Papier bei 158,42 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Target-Aktie mit einem Kursplus von 72,61 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 85,37 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,56 USD, nach 4,46 USD im Jahr 2025.

Am 20.08.2025 hat Target die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte Target 2,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 25,45 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 25,21 Mrd. USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Target am 12.11.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Target-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,35 USD je Aktie.

