Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target tendiert am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

20.10.25 16:08 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Target. Das Papier von Target konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 91,78 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
77,88 EUR 1,12 EUR 1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr stieg die Target-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 91,78 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Target-Aktie bisher bei 91,96 USD. Bei 91,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 84.898 Target-Aktien umgesetzt.

Am 20.11.2024 markierte das Papier bei 158,42 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Target-Aktie mit einem Kursplus von 72,61 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 85,37 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,56 USD, nach 4,46 USD im Jahr 2025.

Am 20.08.2025 hat Target die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte Target 2,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 25,45 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 25,21 Mrd. USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Target am 12.11.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Target-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,35 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

Target-Aktie fällt kräftig: Zahlen enttäuschen - Fiddelke übernimmt Chefposten

S&P 500-Titel Target-Aktie: Über diese Dividende können sich Target-Aktionäre freuen

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels fester

21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.01.2018Target Equal WeightBarclays Capital
12.09.2016Target Market PerformCowen and Company, LLC
19.05.2016Target NeutralMKM Partners
25.02.2016Target NeutralMKM Partners
19.11.2015Target NeutralUBS AG
09.05.2017Target SellGordon Haskett
01.03.2017Target UnderweightBarclays Capital
01.03.2017Target UnderperformWolfe Research
19.05.2016Target UnderweightBarclays Capital
31.03.2016Target UnderweightBarclays Capital

