Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target zieht am Abend an

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Target. Im New York-Handel gewannen die Target-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Target zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 91,67 USD. Im Tageshoch stieg die Target-Aktie bis auf 92,16 USD. Bei 91,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 283.599 Target-Aktien umgesetzt.

Bei 158,42 USD markierte der Titel am 20.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 72,82 Prozent Plus fehlen der Target-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 85,37 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Target-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,46 USD an Target-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,56 USD.

Target ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,05 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,57 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 25,21 Mrd. USD, gegenüber 25,45 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,95 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,35 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

