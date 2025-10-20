DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.348 +1,2%Top 10 Crypto14,91 +4,4%Nas23.020 +1,5%Bitcoin95.206 +2,2%Euro1,1647 -0,1%Öl60,96 -0,6%Gold4.362 +2,6%
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target zieht am Abend an

20.10.25 20:23 Uhr
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target zieht am Abend an

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Target. Im New York-Handel gewannen die Target-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
77,88 EUR 1,12 EUR 1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Target zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 91,67 USD. Im Tageshoch stieg die Target-Aktie bis auf 92,16 USD. Bei 91,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 283.599 Target-Aktien umgesetzt.

Bei 158,42 USD markierte der Titel am 20.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 72,82 Prozent Plus fehlen der Target-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 85,37 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Target-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,46 USD an Target-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,56 USD.

Target ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,05 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,57 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 25,21 Mrd. USD, gegenüber 25,45 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,95 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,35 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

Target-Aktie fällt kräftig: Zahlen enttäuschen - Fiddelke übernimmt Chefposten

S&P 500-Titel Target-Aktie: Über diese Dividende können sich Target-Aktionäre freuen

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels fester

In eigener Sache

Übrigens: Target und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

