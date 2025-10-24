DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,87 +0,6%Nas23.246 +1,3%Bitcoin95.134 +0,4%Euro1,1627 +0,1%Öl65,98 ±0,0%Gold4.114 -0,3%
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Abend gesucht

24.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Target zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Target-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 94,40 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
82,00 EUR 1,16 EUR 1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Target nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,2 Prozent auf 94,40 USD. Kurzfristig markierte die Target-Aktie bei 95,61 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 95,00 USD. Zuletzt wurden via New York 275.117 Target-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (158,42 USD) erklomm das Papier am 20.11.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 67,82 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 11.10.2025 auf bis zu 85,37 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 9,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,56 USD, nach 4,46 USD im Jahr 2025.

Target ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,57 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 25,21 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Target 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Target am 19.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Target möglicherweise am 25.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 7,88 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Target Corp.

DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
05.01.2018Target Equal WeightBarclays Capital
12.09.2016Target Market PerformCowen and Company, LLC
19.05.2016Target NeutralMKM Partners
25.02.2016Target NeutralMKM Partners
19.11.2015Target NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.05.2017Target SellGordon Haskett
01.03.2017Target UnderweightBarclays Capital
01.03.2017Target UnderperformWolfe Research
19.05.2016Target UnderweightBarclays Capital
31.03.2016Target UnderweightBarclays Capital

