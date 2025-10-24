Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Abend gesucht
Die Aktie von Target zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Target-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 94,40 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Target nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,2 Prozent auf 94,40 USD. Kurzfristig markierte die Target-Aktie bei 95,61 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 95,00 USD. Zuletzt wurden via New York 275.117 Target-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (158,42 USD) erklomm das Papier am 20.11.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 67,82 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 11.10.2025 auf bis zu 85,37 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 9,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,56 USD, nach 4,46 USD im Jahr 2025.
Target ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,57 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 25,21 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Target 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Target am 19.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Target möglicherweise am 25.11.2026 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 7,88 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2019
|Target overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|05.08.2019
|Target Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.2019
|Target Overweight
|Barclays Capital
|18.04.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
