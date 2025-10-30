DAX24.100 -0,1%Est505.686 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -4,0%Nas23.780 -0,7%Bitcoin93.446 -1,5%Euro1,1564 -0,4%Öl65,00 +0,2%Gold3.997 +1,3%
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Nachmittag stabil

30.10.25 16:08 Uhr
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Nachmittag stabil

Die Aktie von Target hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 94,03 USD bewegte sich die Target-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Target Corp.
81,08 EUR -1,04 EUR -1,27%
Die Target-Aktie kam im New York-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 94,03 USD. Die Target-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 94,39 USD. In der Spitze fiel die Target-Aktie bis auf 93,06 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 93,13 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 181.575 Target-Aktien umgesetzt.

Bei 158,42 USD markierte der Titel am 20.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 68,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.10.2025 (85,37 USD). Abschläge von 9,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Target-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,46 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,56 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Target am 20.08.2025. Das EPS lag bei 2,05 USD. Im letzten Jahr hatte Target einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 25,45 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 25,21 Mrd. USD.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 19.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Target-Anleger Experten zufolge am 25.11.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Target im Jahr 2026 7,33 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

