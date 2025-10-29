Target Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Target am Mittwochnachmittag ins Minus

Kurs der Target

Die Aktie von Target gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Target-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 95,60 USD.

Die Target-Aktie notierte im New York-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 95,60 USD. Der Kurs der Target-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 95,38 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 96,64 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 123.457 Target-Aktien umgesetzt.

Am 20.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 158,42 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 65,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 11.10.2025 Kursverluste bis auf 85,37 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Target-Aktie derzeit noch 10,70 Prozent Luft nach unten.

Nach 4,46 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,56 USD je Target-Aktie.

Am 20.08.2025 hat Target die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,95 Prozent auf 25,21 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 19.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Target veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Target möglicherweise am 25.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,33 USD je Aktie belaufen.

