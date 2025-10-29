DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,38 +2,5%Nas23.970 +0,6%Bitcoin95.326 -1,7%Euro1,1597 -0,5%Öl64,75 +0,5%Gold3.946 +0,2%
Nach Fed-Entscheid: US-Börsen uneins -- DAX schließt schwächer -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz, Coinbase, NVIDIA, D-Wave, BYD, PayPal, adidas, DroneShield im Fokus
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target tendiert am Abend schwächer

29.10.25 20:23 Uhr
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target tendiert am Abend schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Target. Der Target-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,4 Prozent auf 94,77 USD.

Die Target-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 94,77 USD. Die Target-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 94,36 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 96,64 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Target-Aktien beläuft sich auf 303.265 Stück.

Bei 158,42 USD erreichte der Titel am 20.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 67,16 Prozent hinzugewinnen. Am 11.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 85,37 USD. Abschläge von 9,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Target-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,46 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,56 USD.

Am 20.08.2025 lud Target zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,21 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,45 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Target-Bilanz für Q3 2025 wird am 19.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 25.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Target-Aktie in Höhe von 7,33 USD im Jahr 2026 aus.

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Target Corp.

Analysen zu Target Corp.

DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
05.01.2018Target Equal WeightBarclays Capital
12.09.2016Target Market PerformCowen and Company, LLC
19.05.2016Target NeutralMKM Partners
25.02.2016Target NeutralMKM Partners
19.11.2015Target NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.05.2017Target SellGordon Haskett
01.03.2017Target UnderweightBarclays Capital
01.03.2017Target UnderperformWolfe Research
19.05.2016Target UnderweightBarclays Capital
31.03.2016Target UnderweightBarclays Capital

