Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target tendiert am Abend schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Target. Der Target-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,4 Prozent auf 94,77 USD.
Die Target-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 94,77 USD. Die Target-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 94,36 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 96,64 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Target-Aktien beläuft sich auf 303.265 Stück.
Bei 158,42 USD erreichte der Titel am 20.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 67,16 Prozent hinzugewinnen. Am 11.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 85,37 USD. Abschläge von 9,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten Target-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,46 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,56 USD.
Am 20.08.2025 lud Target zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,21 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,45 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.
Die Target-Bilanz für Q3 2025 wird am 19.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 25.11.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Target-Aktie in Höhe von 7,33 USD im Jahr 2026 aus.
Nachrichten zu Target Corp.
Analysen zu Target Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2019
|Target overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|05.08.2019
|Target Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.2019
|Target Overweight
|Barclays Capital
|18.04.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
