Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Donnerstagabend mit Kursabschlägen

Die Aktie von Target gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Target-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 93,13 USD.

Die Target-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 93,13 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Target-Aktie bis auf 93,02 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 93,13 USD. Zuletzt wechselten via New York 294.120 Target-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (158,42 USD) erklomm das Papier am 20.11.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Target-Aktie 70,11 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,37 USD am 11.10.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 4,46 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,56 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Target am 20.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,05 USD gegenüber 2,57 USD im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,95 Prozent auf 25,21 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Target dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 19.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Target rechnen Experten am 25.11.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Target ein EPS in Höhe von 7,33 USD in den Büchern stehen haben wird.

