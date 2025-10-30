Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Donnerstagabend mit Kursabschlägen
Die Aktie von Target gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Target-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 93,13 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Target-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 93,13 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Target-Aktie bis auf 93,02 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 93,13 USD. Zuletzt wechselten via New York 294.120 Target-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (158,42 USD) erklomm das Papier am 20.11.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Target-Aktie 70,11 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,37 USD am 11.10.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 4,46 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,56 USD.
Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Target am 20.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,05 USD gegenüber 2,57 USD im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,95 Prozent auf 25,21 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Target dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 19.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Target rechnen Experten am 25.11.2026.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Target ein EPS in Höhe von 7,33 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Target-Aktie
Target-Aktie fällt kräftig: Zahlen enttäuschen - Fiddelke übernimmt Chefposten
S&P 500-Titel Target-Aktie: Über diese Dividende können sich Target-Aktionäre freuen
Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels fester
Übrigens: Target und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Target
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Target
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com
Nachrichten zu Target Corp.
Analysen zu Target Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2019
|Target overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|05.08.2019
|Target Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.2019
|Target Overweight
|Barclays Capital
|18.04.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2019
|Target overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|05.08.2019
|Target Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.2019
|Target Overweight
|Barclays Capital
|18.04.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.01.2018
|Target Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.2016
|Target Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|19.05.2016
|Target Neutral
|MKM Partners
|25.02.2016
|Target Neutral
|MKM Partners
|19.11.2015
|Target Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.05.2017
|Target Sell
|Gordon Haskett
|01.03.2017
|Target Underweight
|Barclays Capital
|01.03.2017
|Target Underperform
|Wolfe Research
|19.05.2016
|Target Underweight
|Barclays Capital
|31.03.2016
|Target Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Target Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen