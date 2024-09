TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 12,44 EUR ab.

Um 15:40 Uhr ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 12,44 EUR. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,29 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,47 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 65.562 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.09.2023 bei 17,31 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 28.06.2024 auf bis zu 10,01 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,54 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für TeamViewer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,14 EUR für die TeamViewer-Aktie.

TeamViewer gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,16 EUR. Im letzten Jahr hatte TeamViewer einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 164,12 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 154,15 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 29.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TeamViewer-Aktie in Höhe von 0,843 EUR im Jahr 2024 aus.

