TeamViewer Aktie News: TeamViewer verbilligt sich am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 11,53 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 11,53 EUR. Zwischenzeitlich weitete die TeamViewer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,46 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,63 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 165.273 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Bei 17,75 EUR erreichte der Titel am 25.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 53,90 Prozent wieder erreichen. Am 07.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,20 EUR. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 2,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,71 EUR.

Am 07.05.2024 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,14 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,13 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent auf 161,65 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 151,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die TeamViewer-Bilanz für Q2 2024 wird am 31.07.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 05.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,876 EUR fest.

