TeamViewer Aktie News: TeamViewer gibt am Mittag ab

So bewegt sich TeamViewer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 12,87 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 11:44 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 12,87 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,78 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,94 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 104.888 TeamViewer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 17,75 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,88 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 01.02.2023 auf bis zu 11,61 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 9,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 17,81 EUR.

Am 31.10.2023 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 158,11 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 143,39 EUR erwirtschaftet worden.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

MDAX-Handel aktuell: MDAX nachmittags mit grünem Vorzeichen

TecDAX aktuell: TecDAX am Nachmittag im Plus

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX mittags fester