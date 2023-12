TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagvormittag mit Kurseinbußen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 12,92 EUR.

Die TeamViewer-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 12,92 EUR abwärts. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,92 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 12,94 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.559 TeamViewer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.08.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 27,22 Prozent niedriger. Am 01.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 11,61 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 10,14 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,81 EUR an.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 158,11 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 143,39 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

MDAX-Handel aktuell: MDAX nachmittags mit grünem Vorzeichen

TecDAX aktuell: TecDAX am Nachmittag im Plus

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX mittags fester