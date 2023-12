TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagmittag gesucht

So entwickelt sich TeamViewer

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 13,46 EUR.

Die TeamViewer-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 13,46 EUR. Bei 13,76 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,11 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 403.353 TeamViewer-Aktien.

Bei 17,75 EUR erreichte der Titel am 24.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 31,84 Prozent Luft nach oben. Am 01.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 11,61 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 15,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,81 EUR.

Am 31.10.2023 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 143,39 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 158,11 EUR ausgewiesen.

Am 06.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

