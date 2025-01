TeamViewer Aktie News: TeamViewer verteidigt Stellung am Donnerstagnachmittag

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die TeamViewer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 10,39 EUR.

Die TeamViewer-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:51 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 10,39 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bei 10,70 EUR. Das Tagestief markierte die TeamViewer-Aktie bei 10,36 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 286.197 TeamViewer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.02.2024 bei 15,26 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,94 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2024 bei 8,93 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 14,05 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,86 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 06.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat TeamViewer im vergangenen Quartal 168,68 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TeamViewer 158,11 Mio. EUR umsetzen können.

Die TeamViewer-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.02.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 0,906 EUR in den Büchern stehen haben wird.

