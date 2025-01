TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von TeamViewer zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 10,48 EUR.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 10,48 EUR zu. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 10,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 54.788 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Bei 15,26 EUR markierte der Titel am 07.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 45,68 Prozent zulegen. Am 20.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,93 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 14,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 14,86 EUR.

TeamViewer gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,69 Prozent auf 168,68 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 158,11 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2025 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2024 0,906 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

