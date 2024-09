TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagmittag nahe Vortagesniveau

Aktie im Blick

Die Aktie von TeamViewer zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die TeamViewer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 11,44 EUR.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr bei 11,44 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die TeamViewer-Aktie sogar auf 11,53 EUR. Die TeamViewer-Aktie sank bis auf 11,41 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 55.655 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 09.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,94 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 48,08 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.06.2024 Kursverluste bis auf 10,01 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 12,54 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,14 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 31.07.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 154,15 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 164,12 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Schätzungsweise am 29.10.2025 dürfte TeamViewer die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TeamViewer-Aktie in Höhe von 0,843 EUR im Jahr 2024 aus.

