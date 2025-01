TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Mittag an Boden

Kurs der TeamViewer

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 10,25 EUR nach oben.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 10,25 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TeamViewer-Aktie sogar auf 10,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 99.122 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.02.2024 auf bis zu 15,26 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 48,95 Prozent Luft nach oben. Am 20.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,93 EUR. Mit einem Kursverlust von 12,87 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

TeamViewer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,86 EUR.

Am 06.11.2024 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 EUR gegenüber 0,16 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,69 Prozent auf 168,68 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 158,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die TeamViewer-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.02.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,906 EUR fest.

