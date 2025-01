TeamViewer Aktie News: TeamViewer kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von TeamViewer zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 10,23 EUR bewegte sich die TeamViewer-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der TeamViewer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 10,23 EUR. Bei 10,35 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die TeamViewer-Aktie bis auf 10,17 EUR. Bei 10,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 204.907 Aktien.

Am 07.02.2024 markierte das Papier bei 15,26 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 49,17 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,93 EUR ab. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 14,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,86 EUR.

TeamViewer ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TeamViewer ein EPS von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,69 Prozent auf 168,68 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 158,11 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 11.02.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 0,906 EUR je Aktie aus.

