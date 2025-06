TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Mittag südwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 10,33 EUR.

Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 10,33 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 10,30 EUR. Bei 10,34 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 139.019 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,66 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Am 20.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,93 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,058 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,43 EUR an.

TeamViewer gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,14 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 178,75 Mio. EUR gegenüber 161,65 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 29.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. TeamViewer dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.08.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,03 EUR je TeamViewer-Aktie.

