TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 10,31 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr um 1,6 Prozent auf 10,31 EUR ab. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,26 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 10,34 EUR. Bisher wurden via XETRA 199.075 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.08.2024 erreicht. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 24,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2024 auf bis zu 8,93 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 13,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für TeamViewer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,058 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,43 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Am 06.05.2025 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 178,75 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 161,65 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die TeamViewer-Bilanz für Q2 2025 wird am 29.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 04.08.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,03 EUR fest.

