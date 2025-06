TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 10,20 EUR abwärts.

Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 10,20 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die TeamViewer-Aktie bis auf 10,10 EUR. Bei 10,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 30.507 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2024 auf bis zu 13,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 8,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2024). Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 14,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,058 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,43 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 06.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 178,75 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 161,65 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 04.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

