TeamViewer Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von TeamViewer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 10,12 EUR nach.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:44 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 10,12 EUR. Das Tagestief markierte die TeamViewer-Aktie bei 10,08 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 140.852 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2024 auf bis zu 13,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 34,93 Prozent wieder erreichen. Bei 8,93 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,80 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,058 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 15,43 EUR angegeben.

Am 06.05.2025 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TeamViewer ein EPS von 0,14 EUR je Aktie vermeldet. TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 178,75 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 161,65 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 04.08.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,03 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

