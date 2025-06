TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 10,14 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie notierte um 15:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 10,14 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 10,04 EUR. Bei 10,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 290.897 TeamViewer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2024 bei 8,93 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,058 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 15,43 EUR.

TeamViewer ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,19 EUR. Im letzten Jahr hatte TeamViewer einen Gewinn von 0,14 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 178,75 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 161,65 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 29.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 04.08.2026 dürfte TeamViewer die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,03 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

