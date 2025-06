TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagvormittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 10,39 EUR.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 10,39 EUR. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,33 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 10,34 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 36.570 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 13,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.08.2024). Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 31,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2024 auf bis zu 8,93 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,058 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,43 EUR.

TeamViewer veröffentlichte am 06.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,19 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,14 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 161,65 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 178,75 Mio. EUR ausgewiesen.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 04.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,03 EUR je TeamViewer-Aktie.

