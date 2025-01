TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag mit Aufschlag

TeamViewer im Blick

Die Aktie von TeamViewer zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 10,43 EUR nach oben.

Um 09:03 Uhr stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 10,43 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 10,45 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,36 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 11.506 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.02.2024 bei 15,26 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,38 Prozent hinzugewinnen. Am 20.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,93 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 14,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,86 EUR aus.

TeamViewer ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,16 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 168,68 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 158,11 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,899 EUR je TeamViewer-Aktie.

