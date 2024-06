TeamViewer Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von TeamViewer

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 10,73 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,7 Prozent auf 10,73 EUR. Bei 10,61 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 10,86 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 353.043 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 65,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,61 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 1,07 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 17,29 EUR angegeben.

Am 07.05.2024 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,13 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 161,65 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,31 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 31.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 05.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,848 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

