TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von TeamViewer zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 10,51 EUR nach oben.

Um 15:53 Uhr wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 10,51 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 10,57 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,47 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 147.019 TeamViewer-Aktien.

Am 07.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,26 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 45,26 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,93 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,86 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 06.11.2024. Das EPS wurde auf 0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 168,68 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 158,11 Mio. EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 10.02.2026 dürfte TeamViewer die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,900 EUR je TeamViewer-Aktie.

