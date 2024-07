TeamViewer Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von TeamViewer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 10,96 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,3 Prozent auf 10,96 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die TeamViewer-Aktie bis auf 10,94 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,02 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 95.972 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,75 EUR) erklomm das Papier am 25.08.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 61,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 10,01 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 17,29 EUR.

Am 07.05.2024 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 EUR gegenüber 0,13 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 161,65 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 151,31 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 05.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,847 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

