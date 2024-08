TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Donnerstagmittag nahe Vortagesschluss

Kurs der TeamViewer

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 12,38 EUR an der Tafel.

Im XETRA-Handel kam die TeamViewer-Aktie um 11:45 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 12,38 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TeamViewer-Aktie bisher bei 12,49 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,38 EUR nach. Bei 12,41 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.658 Stück gehandelt.

Am 25.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 30,23 Prozent niedriger. Am 28.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,01 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für TeamViewer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 17,14 EUR an.

Am 31.07.2024 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 164,12 Mio. EUR gegenüber 154,15 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Am 29.10.2025 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TeamViewer-Aktie in Höhe von 0,843 EUR im Jahr 2024 aus.

