TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 12,26 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,5 Prozent auf 12,26 EUR. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,26 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 12,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 53.874 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,75 EUR) erklomm das Papier am 19.10.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,43 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 10,01 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.06.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 17,14 EUR an.

TeamViewer veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,20 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 164,12 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,15 Mio. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 29.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,870 EUR je Aktie belaufen.

