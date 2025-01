TeamViewer Aktie News: Anleger schicken TeamViewer am Vormittag ins Plus

TeamViewer im Blick

Die Aktie von TeamViewer zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 10,64 EUR zu.

Das Papier von TeamViewer konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 10,64 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die TeamViewer-Aktie bei 10,66 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,61 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.164 Stück gehandelt.

Am 07.02.2024 markierte das Papier bei 15,26 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 30,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,93 EUR ab. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 16,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,86 EUR an.

TeamViewer ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 168,68 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 158,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 10.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von TeamViewer.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2024 0,900 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Verluste in Frankfurt: MDAX gibt zum Start nach

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Abschläge

Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX steigen