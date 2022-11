TeamViewer Aktie News: TeamViewer zieht am Montagvormittag an

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 11,19 EUR

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 2,5 Prozent auf 11,24 EUR. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,26 EUR. Mit einem Wert von 11,13 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 121.872 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 16,47 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2022). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,75 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.10.2022 Kursverluste bis auf 7,67 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,10 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Am 03.08.2022 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent auf 137,48 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 120,97 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 13.02.2023 erwartet.

Redaktion finanzen.net

