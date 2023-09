TeamViewer Aktie News: TeamViewer präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Blick auf TeamViewer-Kurs

Die Aktie von TeamViewer zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 15,90 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 15,90 EUR zu. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 15,94 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,80 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 44.898 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.08.2023 auf bis zu 17,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 11,60 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 7,67 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 51,77 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 17,63 EUR.

Am 03.05.2023 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,06 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 151,31 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 137,48 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte TeamViewer am 31.10.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 30.10.2024.

