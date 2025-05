TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag im Minusbereich

Kursentwicklung

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 10,46 EUR.

Die TeamViewer-Aktie musste um 11:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 10,46 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 10,42 EUR. Bei 10,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 81.324 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,66 EUR erreichte der Titel am 02.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Am 20.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,93 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,67 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,053 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,43 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 06.05.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,19 EUR gegenüber 0,14 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,58 Prozent auf 178,75 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 161,65 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2025 terminiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.08.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine TeamViewer-Investition von vor einem Jahr eingebracht

TeamViewer-Aktie bricht ein: TeamViewer enttäuscht beim Wachstum - Ziele bestätigt