TeamViewer Aktie News: TeamViewer wird am Nachmittag ausgebremst

So bewegt sich TeamViewer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 10,27 EUR abwärts.

Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,0 Prozent auf 10,27 EUR ab. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,11 EUR nach. Bei 10,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 354.424 TeamViewer-Aktien.

Bei einem Wert von 13,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.08.2024). Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 32,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,93 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 13,09 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,053 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 15,43 EUR angegeben.

Am 06.05.2025 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,19 EUR, nach 0,14 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 178,75 Mio. EUR – ein Plus von 10,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 161,65 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2025 terminiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.08.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine TeamViewer-Investition von vor einem Jahr eingebracht

TeamViewer-Aktie bricht ein: TeamViewer enttäuscht beim Wachstum - Ziele bestätigt