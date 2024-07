TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag ohne große Veränderung

Kursverlauf

Die Aktie von TeamViewer zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 10,78 EUR zeigte sich die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:44 Uhr bei 10,78 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TeamViewer-Aktie bisher bei 10,85 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die TeamViewer-Aktie bis auf 10,73 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,76 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 32.020 Aktien.

Am 25.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 64,61 Prozent Luft nach oben. Am 28.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,01 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 7,19 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 17,29 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 07.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 161,65 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,83 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 05.08.2025 präsentieren.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,847 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

