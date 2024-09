TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Vormittag

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von TeamViewer. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 11,34 EUR zu.

Um 09:05 Uhr wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 11,34 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 11,34 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 11,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 14.291 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,24 EUR) erklomm das Papier am 13.10.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.06.2024 (10,01 EUR). Abschläge von 11,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,14 EUR an.

Am 31.07.2024 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,16 EUR gegenüber 0,20 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 164,12 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 154,15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 29.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 0,869 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels freundlich

TecDAX aktuell: TecDAX beendet den Handel mit Gewinnen

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Zuschlägen