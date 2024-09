TeamViewer Aktie News: Anleger schicken TeamViewer am Vormittag ins Plus

So entwickelt sich TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 11,43 EUR nach oben.

Um 09:05 Uhr stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 11,43 EUR. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,43 EUR an. Bei 11,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.422 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 13.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,24 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,14 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,01 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 14,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 17,14 EUR.

Am 31.07.2024 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,20 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 164,12 Mio. EUR – ein Plus von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 154,15 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte TeamViewer am 06.11.2024 vorlegen. Am 29.10.2025 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,869 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich letztendlich fester

Börse Frankfurt: TecDAX steigt mittags

Aufschläge in Frankfurt: MDAX klettert mittags