TeamViewer Aktie News: TeamViewer verteuert sich am Mittwochnachmittag

Die Aktie von TeamViewer zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 13,19 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 13,19 EUR. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 13,31 EUR. Bei 13,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 160.119 TeamViewer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,66 EUR) erklomm das Papier am 02.08.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Bei einem Wert von 8,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2024). Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 32,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,066 EUR je TeamViewer-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 15,57 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,18 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 163,11 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 176,97 Mio. EUR ausgewiesen.

Die TeamViewer-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. Am 06.05.2026 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

