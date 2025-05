TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag mit Kursabschlägen

TeamViewer im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 10,53 EUR.

Die TeamViewer-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 10,53 EUR abwärts. In der Spitze fiel die TeamViewer-Aktie bis auf 10,51 EUR. Mit einem Wert von 10,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 256.560 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2024 auf bis zu 13,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 29,68 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2024 Kursverluste bis auf 8,93 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,053 EUR. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 15,43 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 06.05.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,19 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,14 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 178,75 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 161,65 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.07.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.08.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,03 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

