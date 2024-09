TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 11,37 EUR.

Die TeamViewer-Aktie notierte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 11,37 EUR. Die TeamViewer-Aktie sank bis auf 11,37 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,37 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.134 TeamViewer-Aktien.

Am 13.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,24 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 42,83 Prozent zulegen. Am 28.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,01 EUR ab. Abschläge von 12,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 17,14 EUR.

TeamViewer ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,20 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 164,12 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 154,15 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 29.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,869 EUR fest.

