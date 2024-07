TeamViewer Aktie News: TeamViewer verteuert sich am Mittwochmittag kräftig

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 10,2 Prozent auf 12,15 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die TeamViewer-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 10,2 Prozent auf 12,15 EUR. Die TeamViewer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,56 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,98 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 750.151 TeamViewer-Aktien.

Bei 17,75 EUR erreichte der Titel am 25.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 28.06.2024 auf bis zu 10,01 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,65 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 17,00 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 07.05.2024. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,13 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 161,65 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 151,31 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte TeamViewer am 31.07.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 05.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,847 EUR je TeamViewer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

XETRA-Handel: TecDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

XETRA-Handel: So entwickelt sich der TecDAX mittags

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start Verluste