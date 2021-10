Teamviewer verlängert Vertrag mit Vorstandschef - Finanzvorstand geht

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 13,90 EUR

-3,34% Charts

News

Analysen

GÖPPINGEN (dpa-AFX) - Der in den vergangenen Wochen an der Börse stark unter Druck stehende Softwareanbieter TeamViewer sucht einen neuen Finanzvorstand. Der bisherige Finanzchef Stefan Gaiser verlasse das Unternehmen im gegenseitigen Einvernehmen mit Ablauf seines Vertrags im Jahr 2022. "Um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen, hat der Aufsichtsrat bereits den Prozess für die Suche nach einem Nachfolger eingeleitet", teilte das im MDAX notierte Vorstandschef Oliver Seiler darf dagegen bleiben. Sein Vertrag werde bis Oktober 2024 verlängert. Die Beiden waren bei Investoren zuletzt in Kritik geraten, nachdem der Aktienkurs in den vergangenen Wochen und Monaten. Die Marktkapitalisierung des seit rund zwei Jahren an der Börse notierten Unternehmens fiel in diesem Jahr um fast 70 Prozent auf nur noch 2,8 Milliarden Euro. Grund dafür waren unter anderem Zweifel an den Wachstumsaussichten und teure Sportsponsor-Verträge, die die Profitabilität schmälern./zb