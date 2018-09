Abgelöst: Tesla ist nicht mehr die am meisten geshortete Aktie

Amazon 1.636,83 EUR -0,63% Charts

Um von der Volatilität der Tesla -Aktie zu profitieren, stürzten sich einige Shortseller zeitweise vermehrt auf den E-Autobauer. Dieser Trend scheint eine Kehrtwende hinzulegen - zuletzt verbuchte Tesla nicht mehr die höchsten Leerverkauf-Beträge.

Neue meist-geshortete Aktien

Daten des Finanzanalyse-Unternehmens S3 Partners ergaben, dass Amazon und Apple in der letzten Woche Tesla in Sachen Leerverkäufe überholt haben: Am 12. September 2018 beliefen sich die Shortpositionen bei dem E-Commerce-Riesen auf 9,601 Milliarden US-Dollar - Tesla lag 79 Millionen US-Dollar darunter. Noch schlechter sah es am Tag der Keynote für den iKonzern noch vor dem Event aus: Etliche Anleger wetteten auf fallende Kurse, weshalb Apple mit 10,518 Milliarden den ersten Platz der am meisten geshorteten Aktien belegte. Das Short-Interesse an Apple stieg im zweiten und dritten Quartal um 49,2 Prozent, das an Amazon um 32,1 Prozent, wie die Finanznachrichten-Seite "TheStreet" in einem Bericht verlautet. Im selben Zeitraum nahmen die Leerverkäufe an Tesla um 1,23 Prozent ab.

Börsenschwergewichte im Blick von Shortsellern

Dank kontinuierlich steigender Aktienkurse dürfen sich Amazon und Apple die wertvollsten, börsennotierten Unternehmen der Welt nennen: Seit Jahresanfang stieg die Apple-Aktie rund 29 Prozent, was dem iPhone-Hersteller dazu verhalf die Billionen-Dollar-Hürde zu erklimmen. Und auch Amazon verzeichnete ein bemerkenswertes Wachstum: Mit einem Wertanstieg von etwa 65 Prozent ist auch das Online-Versandhaus nahe der Billion - kurzzeitig konnte der Tech-Riese die Marke sogar überschreiten. Die Zunahme der Shortsale-Positionen deutet darauf hin, dass einige Anleger davon ausgehen, die Stimmung rund um Amazon und Apple sowie die scheinbar stete Fahrt nach oben könnte ausgebremst werden - obwohl die beiden Börsenschwergewichte eher weniger Volatilitätsturbulenzen aufweisen.

